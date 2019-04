City di nuovo avanti al Liverpool: battuto il Burnley con gol di Aguero

Avanti la corsa parallela verso la vittoria della Premier. Al Liverpool risponde3 il City. Grazie ad un gol del Kun Aguero al 63' il Manchester ottiene una preziosa vittoria in casa del Burnley che consente a Pep Guardiola di sorpassare nuovamente il Liverpool in vetta alla Premier League a due sole giornate dalla fine del campionato inglese. I Citizens si portano a 92 punti, uno in più della squadra di Klopp.

