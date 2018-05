Cagliari-Atalanta 0-0 La Diretta i sardi a caccia della salvezza

Giornata calcisticamente caldissima alla Sardegna Arena, dove il Cagliari affronta l'Atalanta: i sardi, reduci dall'ottimo successo a Firenze, sono in piena lotta salvezza, e solo con una vittoria avrebbero la certezza di rimanere in Serie A; gli ospiti vogliono invece i 3 punti per cercare di scavalcare il Milan qualora i rossoneri non dovessero battere la Fiorentina, e riconquistare così il sesto posto in classifica con la conseguente partecipazione ai gironi di Europa League del prossimo anno



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Deiola, Barella, Padoin; Ionita; Farias, Pavoletti.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Castagne, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Ilicic; Gomez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA