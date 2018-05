Cagliari, Joao Pedro convocato in attesa della sentenza di mercoledì

di Francesco Caruso

Cagliari, un angelo nero per evitare l'inferno. Proprio alla vigilia della trasferta della Firenze di Dante, protagonista del "purgatorio" rossoblù potrebbe essere Joao Pedro, in attesa di scontare le eventuali pene. Già, a distanza di due mesi dalla notifica della sospensione da parte del Tribunale Nazionale Antidoping per la positività a un diuretico, l'idroclorotiazide, Joao Pedro torna tra i convocati di Diego Lopez. Tutto normale, o quasi, se non fosse che il trequartista di Ipatinga è ancora in attesa di giudizio definitivo. Lo scorso 24 aprile la Procura antidoping ha chiesto una squalifica di 4 anni per la doppia positività ai test effettuati l'11 e il 17 febbraio al termine delle gare con Sassuolo e Chievo Verona.



L'udienza è fissata per il 16 maggio, mercoledì prossimo, ma il calendario prevede prima la trasferta di Firenze: Joao Pedro è stato convocato. In corsa per una maglia da titolare. Nella conferenza stampa della vigilia della trasferta del Franchi l'allenatore dei sardi Diego Lopez non ha escluso un impiego del fantasista rossoblù fin dall'inizio: "Si è allenato bene, deciderò domani". Due turni per evitare l'inferno della serie B, a Firenze potrebbe pensarci l'angelo nero di Ipatinga a salvare i sardi e riportarli in paradiso. Poi toccherà al Tribunale Antidoping stabilire quale sarà il "purgatorio" di Joao Pedro.

