Si apre in Sardegna il programma della 26esima giornata di Serie A con la sfida tra Cagliari e Inter. I padroni di casa, che in classifica al momento hanno 24 punti, 6 di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Bologna, vengono dalla sconfitta di misura patita a Marassi per mano della Sampdoria, mentre gli ospiti, terzi in classifica con 2 soli punti di vantaggio sul Milan, cercano la vittoria per dimenticare in fretta il rocambolesco pareggio di Firenze nel posticipo di domenica scorsa.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI: Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti

INTER: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez

