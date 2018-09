Cagliari, Maran non si fida di Gasp: «Atalanta durissima da affrontare»

Il Cagliari a Bergamo al secondo test trasferta. Con un obiettivo: cancellare la brutta impressione della prima uscita stagionale a Empoli. In mezzo, però, c'è la buona prestazione in casa col Sassuolo. Rolando Maran è fiducioso: «La squadra ha lavorato in settimana nel migliore dei modi - ha detto il tecnico rossoblù alla vigilia - e molto spesso, le eccezioni sono poche, quello che si riesce a fare in allenamento, si fa anche la domenica». La possibile arma vincente del Cagliari? «Conosciamo l'Atalanta, è la squadra peggiore da affrontare in questo momento perché ha sei, sette partite ufficiali sulle gambe. E la gara di giovedì a Copenaghen non influirà sul suo percorso. Ma anche noi abbiamo la nostra identità: dobbiamo essere compatti. Se riusciamo a farlo “alti”, molto meglio. Abbiamo il dovere di sfruttare le nostre caratteristiche, consapevoli che ogni partita richiede anche degli accorgimenti particolari legati al comportamento delle altre squadre».



Per Maran un Cagliari comunque in crescita: «L'ho già detto - ha ribadito - siamo un cantiere nel quale si inseriscono sempre meglio i nuovi arrivati. Un undici titolare? Io vedo più un allargamento a sedici, diciassette giocatori e oltre. Anche chi è restato fuori si allena bene e mostra grande entusiasmo». La tentazione di ribadire la formazione anti Sassuolo è forte, però. Con un dubbio: Sau o Farias? «Non mi piace la parola ballottaggio - ha chiarito l'allenatore - si tratta ogni volta di fare le scelte migliori per ottenere l'obiettivo». Contro l'Atalanta ci saranno anche Ionita, uscito in anticipo domenica scorsa, e Castro, ko nella rifinitura pre Sassuolo. Fuori ancora Ceppitelli, al suo posto conferma per Klavan.

