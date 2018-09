Cagliari, Maran lancia la sfida: «Con l'Inter serve coraggio»

«Dobbiamo essere coraggiosi e propositivi. Certo l'Inter sulla carta è più forte ma noi dobbiamo andare in campo e mostrare la nostra identità: questo ti porta a togliere pressione e a creare difficoltà agli avversari». Così Rolando Maran carica il Cagliari alla vigilia della gara con l'Inter, sabato alle 20.30 al Meazza. «Dovremo stare stretti, corti, vicini - prosegyue l'allenatore del Cagliari, solo così sei nella condizione di rendere meglio, soprattutto contro squadre di caratura tecnica superiore. Non dobbiamo dargli la possibilità di innescare i tre attaccanti, concedergli il più possibile palloni sporchi: nella profondità e nell'uno contro uno hanno giocatori formidabili. E se devo fare un nome, penso a Nainggolan, l'elemento che dà equilibrio». E il Cagliari come sta? «Abbiamo qualche acciacco, come è normale dopo una partita tanto tirata giocata solo due giorni fa. La scelta degli uomini da mandare in campo dovrà tenere conto del recupero dalla fatica di qualche giocatore. Stiamo comunque bene, mercoledì abbiamo corso tanto ed alcuni elementi che non andavano in campo da un pò si sono fatti trovare pronti. A dimostrazione del valore complessivo della rosa».

