Cagliari e Milan si affrontano nel capoluogo sardo per la 4a giornata di Serie A; i padroni di casa vengono dalla preziosa vittoria di Bergamo ai danni dell'Atalanta, i rossoneri dal successo all'ultimo secondo sulla Roma nell'anticipo del venerdì prima della pausa per la Nazionale. Il Milan si è aggiudicato l'incontro in casa del Cagliari nella scorsa stagione grazie alla doppietta di Kessié in rimonta all'iniziale vantaggio sardo con Barella; nei 36 precedenti totali in Serie A, solo 5 le vittorie dei padroni di casa.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Sau. A disp.: Aresti, Daga, Andreolli, Lykogiannis, Pisacane, Pajac, Cigarini, Dessena, Faragò, Ionita, Cerri, Farias. All.: Maran

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Abate, Caldara, Laxalt, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini, Castillejo, Tsadjout. All.: Gattuso

