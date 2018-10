Cagliari, Pavoletti: «I miei gol per Mancini»

«Alla Nazionale ci spero, è un sogno per noi calciatori. La convocazione sarebbe la conseguenza di quanto sto facendo con il Cagliari, l'importante è fare tanti gol. Ma non è un problema se non dovesse arrivare la chiamata di Mancini». Lo ha detto Leonardo Pavoletti, bomber rossoblù e specialista nei gol di testa, a margine della consegna del Premio Ussi Sardegna, ricevuto nel pomeriggio dai giornalisti sportivi. E sabato c'è Juventus-Cagliari. «Giocare contro la Juve e in quello stadio ha sempre un grande fascino - ha detto Pavoletti - dovremmo essere bravi ad affrontarli con la mentalità giusta, non pensando di partire già battuti. Quest'anno nel Cagliari si respira un'atmosfera diversa, dobbiamo provare ad imporre il nostro gioco contro chiunque. Cristiano Ronaldo? Quando ero al Napoli in Champions a Madrid sono andato in tribuna e non ho potuto incontrarlo, sarà un onore giocarci contro e vederlo da vicino», ha concluso l'attaccante del Cagliari.

