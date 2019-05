Cagliari rosso(blù) di rabbia: «Al Napoli rigore mai fischiato»

La rabbia finale per una vittoria che sembrava ormai ad un passo. Rolando Maran ha finito Napoli-Cagliari lontano dal campo e con una sconfitta che brucia viste le modalità con cui è arrivata nel finale, tanto da non parlare alle telecamere. «Nessuno se ne fregherà di questo rigore assurdo che ci hanno fischiato, come si fa a capire se è dentro o fuori dall’area?» La protesta chiara è di Marcello Carli, Ds del Cagliari che a Sky Sport protesta. «Il VAR sta diventando una barzelletta. Secondo me è uno strumento straordinario ma quel punto per noi era vita, questa partita valeva come una finale di Coppa Campioni».



«Fare risultato per noi sarebbe stato importante, spiegatemi cosa ha inventato lo scienziato al VAR», ha continuato Carli. «Io cosa devo dire alla squadra nello spogliatoio? Se fosse stato contro il Napoli non l’avrebbero mai chiamato, il VAR sta diventando lo strumento per fare i fenomeni. Serve rispetto anche per noi squadre piccole. Quel punto poteva valere la vita. Anche il recupero di cinque minuti sarebbe da giustificare, ma quel rigore è palesemente inventato», ha concluso.

