La Roma soffre e vince A Cagliari decide Under

Tre punti pesantissimi per la Roma in chiave Champions. I giallorossi battono il Cagliari per 1-0 e guadagnano due punti sulla Lazio che resta quarta. Decisiva la rete di Under nel primo tempo. Ai sardi non basta una prova tutta cuore, la classifica fa sempre più paura.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI: Cragno; Faragò, Ceppitelli, Andreolli, Lykogiannīs; Deiola, Barella, Padoin, Ioniță; Farias, Pavoletti.

ROMA: Alisson, Peres, Capradossi, Fazio, Kolarov, De Rossi, Gonalons, Under, Nainggolan, Gerson, Dzeko

