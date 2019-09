Cairo e l'affare Verdi dopo gli attriti: «Ripartiti i rapporti con il Napoli»

«È sempre stato un mio pallino. Era il nostro primo obiettivo, ne avevamo parlato con il mister già mesi fa. È l'ideale per il gioco che vuole fare il mister. Non sai bene se è destro o sinistro, si muove bene tra le linee, ha le qualità per emergere». Il presidente del Torino, Urbano Cairo, si esprime così su Simone Verdi ultimo acquisto del mercato granata. «La scorsa stagione ha segnato un bel gol qui a Torino contro di noi, è cresciuto molto -aggiunge Cairo nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'attaccante-. Avremmo voluto chiudere prima ma il Napoli prima di vendere voleva avere chi lo avrebbe rimpiazzato. Noi abbiamo un bel rapporto con De Laurentiis e con Giuntoli mi sono incontrato per definire l'operazione. Poi tra noi aleggiava l'operazione del 2016 relativa a Maksimovic, dove c'era stata una trattativa tosta. Questo un po' ha giocato, ma poi abbiamo chiarito bene. Siamo ripartiti con i rapporti, ora la collaborazione è proficua e faremo altre cose insieme. Io e De Laurentiis abbiamo anche tante idee in comune a livello di decisioni di Lega».



«Cairo non ha mai mollato, neanche quando sembrava impossibile: lo ringrazio e ora voglio riconquistare la Nazionale» ha spiegato Simone Verdi. «Inutile parlare di obiettivi individuali se non si pensa a raggiungere obiettivi collettivi - aggiunge l'attaccante, l'acquisto più caro della storia del Torino -. Chiaramente punto a tornare in Nazionale ma serve un determinato tipo di prestazione da parte del Torino e da parte mia: tutto passa dal quotidiano, dagli allenamenti e da quello che riuscirò a fare la domenica in campo». Un acquisto voluto fortemente anche da Mazzarri, che ha finalmente il calciatore capace di giocare tra le linee: «Abbiamo parlato ieri una mezz'oretta prima dell'allenamento. Mi ha fatto vedere quello che vuole e il nostro gioco. Che numericamente si chiama 3-4-3, ma i numeri lasciano il tempo che trovano: abbiamo tante opportunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA