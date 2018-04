Calcio francese in lutto per la scomparsa dell'ex ct Henri Michel. Classe 1947, Michel da calciatore ha giocato nel ruolo di centrocampista con le maglie dell'Aix e del Nantes in cui ha militato dal 1966 al 1982 vincendo tre campionati e una Coppa di Francia. Come allenatore Michel ha guidato la Nazionale transalpina, prima l'Under 21, dal 1982 al 1984, successivamente la Nazionale maggiore, con cui ha vinto un oro olimpico, fino al 1988. Nel suo palmares l'ex ct ha collezionato numerose panchine: in Francia ha guidato il Paris Saint Germain nella stagione 1990-1991. Michel ha anche allenato diverse nazionali africane, dal Camerun al Marocco passando per Tunisia, Costa d'Avorio e Kenya.

