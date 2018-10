Calcio, Iran: 100 donne allo stadio per vedere una gara della nazionale

Un gruppo di donne iraniane hanno avuto il permesso di vedere una gara della nazionale di calcio all'interno di uno stadio per la prima volta in più di quattro decenni, martedì in occasione della partita amichevole con la Bolivia. Secondo l'agenzia di stampa ISNA, circa 100 donne selezionate tra cui parenti della squadra maschile, la squadra femminile e dipendenti della federazione iraniana, sono state autorizzate ad entrare nello Stadio Azadi a Teheran per assistere alla vittoria per 2-1 dei padroni di casa sulla Bolivia. «Il tifo delle donne è stata molto interessante», ha detto il tecnico portoghese dell'Iran Carlos Queiroz, che ha aggiunto gradirei fosse «l'inizio di una nuova era». Anche i media iraniani hanno salutato positivamente la decisione anche se hanno detto che ad altre tifose è stato impedito di entrare nello stadio.

