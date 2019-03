Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo, da luglio, del terzino sinistro della Francia campione del mondo, Lucas Hernandez. Il trasferimento avviene tramite pagamento della clausola rescissoria al club di appartenenza del giocatore, l'Atletico Madrid, per un importo di 80 milioni di euro. Il calciatore firmerà un contratto quinquennale e ha fatto sapere tramite il sito della società spagnola che «è stata la decisione più difficile e importante che ho dovuto prendere nella mia carriera sportiva. L'Atletico per me significa molte cose, è qui che sono cresciuto come calciatore ed è grazie a questo club se sono diventato ciò che sono ora».

Lucas Hernandez non giocherà più con la squadra del Cholo Simeone, fin da ora, perché deve operarsi al legamento interno del ginocchio destro. Con gli 80 milioni pagati dal Bayern per averlo, il francese diventa il secondo difensore più pagato della storia, preceduto solo dall'olandese Virgil Van Dijk, per avere il quale un anno e mezzo fa il Liverpool pagò 85 milioni al Southampton. Dopo Lucas ci sono altri due francesi, entrambi ora al Manchester City: per Laporte i Citizens hanno pagato 65 milioni, 57 è stato invece il prezzo di Mendy.

