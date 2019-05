Da Conte a Cavani, cervelli in fuga: oggi tornare in Italia costa meno

di Bruno Majorano

Sembra quasi di sentire quelle note: «Torna sta casa aspetta a te». Messaggio decriptato all'interno del testo del «Decreto Crescita» (il Decreto legge n. 34 è stato pubblicato lo scorso 30 aprile nella Gazzetta Ufficiale). Messaggio che in linea di principio sarebbe indirizzato ai così detti «cervelli in fuga», ma siccome alcuni calciatori sembrano dotati di una mente superiore anche nelle scarpette, si potrebbe parlare anche «piedi buoni in fuga». Stiamo parlando di tutti coloro i quali hanno giocato sì in Italia, ma da due anni a questa parte hanno scelto di mettere in mostra le loro qualità al di fuori dei nostri confini.



E ora? Per tutti quelli che rientrano in Italia a partire dallo scorso 1 maggio dopo due anni di assenza (Higuain, ad esempio, sarebbe escluso), ci sarà uno sconto sulla tassazione che potrà arrivare massimo al 30% del compenso da lavoro dipendente per un periodo di 5 anni. Il tutto ad una sola condizione: il «rimpatriato» dovrà rimanere per almeno 24 mesi in Italia. Non esattamente una cosa negativa visto il tutto sommato elevato tenore di vita per i calciatori e gli sportivi che risiedono da queste parti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO