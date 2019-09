Mondiali femminili, otto Paesi pronti a candidarsi per il 2023

Sono otto i Paesi che hanno manifestato il proprio interesse ad ospitare la Coppa del Mondo di calcio femminile del 2023, prima edizione con 32 squadre nella fase finale. Si tratta dell'Argentina, Australia, Brasile, Colombia, Giappone, Nuova Zelanda, Sudafrica e, infine, la candidatura congiunta di Corea del Nord e Corea de Sud.

La ha reso noto la Fifa, precisando di aver inviato alle otto federazioni calcistiche i documenti da completare. Le offerte delle nazioni candidate vanno infatti formalizzate entro il 13 dicembre 2019: tra gennaio e febbraio del prossimo anno la Fifa effettuera' le ispezioni ufficiali nei Paesi ancora in corsa, mentre la decisione finale per l'assegnazione dei Mondiali 2023 e' prevista per il prossimo maggio.

