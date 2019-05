Italia, ecco le 23 azzurre ​per il sogno iridato

Pronta l'Italdonne per i mondiali di calcio. Sciolti gli ultimi dubbi, la ct Milena Bertolini ha ufficializzato la lista delle 23 azzurre convocate per la Coppa del Mondo che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Con l'Italia che torna a disputare la fase finale di un mondiale a vent'anni di distanza dall'ultima partecipazione. Mercoledì a Ferrara è in programma la gara con la Svizzera, ultima amichevole prima della rassegna iridata. Il Primo giugno una delegazione guidata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina e formata dalle calciatrici e dallo staff della Nazionale Femminile sarà ricevuta a Palazzo Madama dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.



Le Azzurre faranno il loro esordio il 9 giugno (ore 13) a Valenciennes con l'Australia per poi affrontare il 14 giugno (ore 18) la Giamaica a Reims e il 18 giugno (ore 21) il Brasile ancora a Valenciennes.



Queste le convocate. Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma); Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women's), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Cimini Tucceri (Milan); Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women's), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma); Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women's), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).

