Under 21, Italia rimontata dalla Croazia, finisce 2-2

E' finita 2 a 2 l'amichevole tra Italia e Croazia Under 21, disputata a Frosinone in preparazione alla fase finale dell'Europeo di categoria, che si svolgerà a giugno in Italia. Gli azzurrini di Di Biagio erano andati in vantaggio di due gol con i gol nel primo tempo di Bastoni al 22' e Locatelli al 26'; nella ripresa la rimonta croata con Halilovic al 14' e Kalaica al 34'.

