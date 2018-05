Vacanze nel Cilento per l’ex tecnico del Cagliari Massimo Rastelli

di Antonio Vuolo

Si sta rilassando nel Cilento, in vista della prossima stagione sportiva, l’ex allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli. Il tecnico originario di Torre del Greco sta trascorrendo le sue vacanze ad Acciaroli, una delle località più belle della costa cilentana. Rastelli, con un passato anche da calciatore, ha allenato fino a ottobre dello scorso anno il Cagliari, prima di essere esonerato a causa di una serie di risultati negativi. Nonostante le vacanze, il tecnico campano non perde mai d’occhio il cellulare in attesa di una chiamata per il prossimo anno. In queste ore, infatti, si parla di un interessamento forte nei suoi confronti del Benevento, che vorrebbe ripartire proprio da lui per ritentare la scalata alla serie A.

