Juventus, Morata per le vie di Torino: esplode l'entusiasmo dei tifosi

di Alberto Mauro

Alvaro Morata a Torino. Basta la sua presenza in giornata nelle vie del centro cittadino a scatenare l’entusiasmo dei tifosi della Juventus per quello che sarebbe un graditissimo ritorno. Gli indizi iniziano a sommarsi, dopo l’incontro a Milano tra il ds bianconero Fabio Paratici, l’attaccante spagnolo e il suo agente della scorsa settimana, oggi Morata è stato avvistato nelle centralissime via Lagrange e via Roma – con tanto di selfie concessi ai tifosi - insieme alla moglie Alice Campello, che tra poche settimane lo renderà papà. Alvaro non ha mai nascosto le difficoltà al Chelsea e la nostalgia dell’Italia, in particolare della Juventus. E’ una pista calda per la società bianconera, il suo nome da sempre in cima alla lista delle preferenze per rinforzare l’attacco, in vista delle possibili partenze di Higuain e Mandzukic.



