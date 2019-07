Lazio, preso Lazzari: ​alla Spal resta Murgia

di Valerio Cassetta

La fumata bianca è arrivata. La Lazio ha trovato l’accordo con la Spal per il trasferimento di Manuel Lazzari, esterno destro 27enne chiesto a gran voce da Simone Inzaghi. Dopo giorni di trattativa le due società hanno trovato un punto di incontro: il club di Claudio Lotito sarebbe pronto a versare nelle casse dei ferraresi circa 10 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Murgia, centrocampista classe ’97 andato in prestito lo scorso gennaio alla squadra di Semplici. Insomma, aspettando novità sul fronte Milinkovic, continua il mercato in entrata della Lazio, che ha già “preso” Adekanye in arrivo dalle giovanili del Liverpool e bloccato Jony del Malaga e Vavro del Copenaghen. Lazzari, atteso a Roma nelle prossime per le visite mediche di rito e per fimare il contratto, partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore.

