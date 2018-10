Nel 2024 «potranno essere ridiscussi i calendari internazionali e il format delle competizioni», un fronte che la Juventus «presidia molto attivamente grazie all'impegno dei suoi manager in seno agli organismi nazionali e internazionali, oltre al mio personale come presidente dell'European Club Association e membro del Comitato Esecutivo Uefa». Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nella lettera agli azionisti in vista dell'assemblea del 25 ottobre. «I prossimi sei anni - sostiene - saranno cruciali per la Juventus e per il calcio italiano». «Nei prossimi sei anni - aggiunge - si getteranno le basi del calcio del futuro, con un dialogo intenso tra Fifa, Uefa e altre confederazioni e federazioni nazionali, ma soprattutto con un ruolo sempre maggiormente riconosciuto degli imprenditori e degli investitori del mondo del calcio, che garantiscono risorse, si assumono i rischi e intendono aumentare il valore di tali investimenti, come in ogni settore economico».

