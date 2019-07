Lunedì è il gran giorno del calendario di serie A: dalle 19 il Napoli conoscerà tutte le avversarie della prossima stagione. Grande è l'attesa per il ritorno di Sarri allo stadio San Paolo, qeusta volta sulla panchina della Juventus. Il “sorteggio” del cervellone sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 dalle 19, tutte le partite del Napoli saranno pubblicate live sul Mattino.it. E martedì il calendario completo sarà in edicola in omaggio con il Mattino.

