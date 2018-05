Caloroso abbraccio tra Allegri e Tagliavento: «Si festeggia in amicizia»

di Delia Paciello

«Si festeggia in amicizia all’Olimpico». La Juventus pareggia in casa della Roma guadagnando la vittoria matematica del titolo con una giornata di anticipo. Ed è subito festa. Al popolo del web però non passa inosservato il caloroso abbraccio in mezzo al campo dopo il triplice fischio finale tra Allegri e Tagliavento: dopo il tanto chiacchierato episodio in mixed zone a San Siro che ha visto protagonista proprio il tecnico e l’arbitro, ora un'altra vicenda che fa scatenare le ironie di mezza Italia. In realtà per Tagliavento potrebbe essere l'ultima gara in America e ha abbracciato altri protagonisti del match, come Daniele De Rossi.



Eppure il web non perdona.

Innumerevoli le polemiche che hanno accompagnato anche stavolta la vittoria della Juve: arbitraggi discutibili in momenti chiave della stagione, su tutti quel famoso Inter-Juve che per molti ha condizionato in maniera evidente il campionato. Ma la festa è più nello spogliatoio che fra i tifosi: in piazza a Torino meno di cento gli juventini pronti a gioire per la squadra. E chissà se aspetteranno il rientro dei loro campioni, attesi per le 2 all’aeroporto di Caselle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA