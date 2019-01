di Cristiano Tarsia

«Dire che la camorra è una montagna di merda proprio no». Parole di Nicola Di Matteo. Self made man casertano. Di professione imprenditore edile. Nello sport nuovo socio e ad del Teramo Calcio, squadra del girone B di serie C. L'emigrante nel presentarsi alla stampa, ha spiegato il suo pensiero, di chi ancora giovane, con pochi soldi in tasca, se ne è andato da Villa Literno alla ricerca di fortuna. Ma Di Matteo non ha mai voluto tagliare di netto le radici con la sua terra. «La camorra è una scelta di vita, io ho sempre rispettato loro, loro hanno rispettato me. Loro mi hanno lasciato fare la mia vita».



Quella appunto dell'emigrante che «con sacrifici e serietà ha fatto qualcosa nella vita». Orgoglioso del suo vissuto, tanto da scrivere un'autobiografia. «Una vita salvata», in cui ripercorre la sua fuga da casa a 16 anni. «Conoscevo da bambino tutti quei grossi nomi che ora hanno la mia età. Se non me ne fossi andato ora sarei anche io in quella baraonda» aggiunge. Ma quando arriva il momento della presa di distanza si ferma. E torna indietro. «Non posso dire che la camorra è una montagna di merda, piuttosto una scelta di vita». E qui, sulla montagna, Nicola Di Matteo, il self made man che «qualcosa» ha fatto nella sua vita, scivola. Il 67enne imprenditore aveva scelto l'ingresso nel calcio come consacrazione sociale. Le sue parole a Teramo hanno scatenato una rivolta cittadina. «La camorra è una scelta di morte e non di vita. Nessun cittadino teramano si riconosce in parole che non denuncino la camorra» tuona il sindaco Gianguido D'Alberto.



