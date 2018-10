«Sconcertato» dalle accuse mosse al nuovo tecnico, ora chiama tutti all'unità per permettere al Chievo di non retrocedere. Il presidente del club veronese, Luca Campedelli, si stringe intorno a Gian Piero Ventura finito subito sul banco degli imputati dopo il pesante 5-1 subito con l'Atalanta al suo esordio domenica sulla panchina del Chievo. «Ho chiamato Ventura poco più di una settimana fa - le parole di Campedelli, che dice di aver preso atto dei molteplici attacchi mediatici rivolti ingiustamente all'allenatore - per centrare l'obiettivo della permanenza in Serie A e per far sì che i numerosi giovani calciatori presenti nella rosa della squadra, che non hanno quasi mai giocato nella massima serie o che sin qui hanno totalizzato poche presenze pur avendo prospettive e margini di crescita importanti, riescano a diventare dei veri protagonisti, così come è stato fatto in passato da Ventura con altri esordienti in Serie A in tutti gli anni della sua carriera. Per raggiungere questo duplice obiettivo chiamo a raccolta tutto il mondo Chievo affinché si compatti: coesione, unità d'intenti e spirito di sacrificio da chi lavora, lotta e vive per il Chievo».

