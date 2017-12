Cannavaro in esclusiva al Mattino: «Napoli, lo scudetto si può vincere»

di Pino Taormina

Fabio Cannavaro alla vigilia della sua partenza per la Cina, dove guiderà la Guangzhou Evergrande che aveva già guidato nel 2015, subentrando a Marcello Lippi. Il Pallone d'oro parla del campionato italiano, dell'addio al calcio del fratello Paolo, dei problemi degli impianti di gioco a Napoli e della lotta per lo scudetto. E sulle chance del Napoli spiega: «Il primo anno con Capello alla Juventus, nel 2004, eravamo in 14. Eppure alla fine il campionato lo vincemmo noi. La rosa corta non deve essere un alibi, perché è vero che Inter e Juve in termini di organico hanno molte più alternative, ma alla fine giocano quasi sempre gli stessi».

