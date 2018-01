Sta per iniziare la nuova carriera da allentore di Paolo Cannavaro. L'ex difensore del Sassuolo, infatti, è arrivato in Cina dove entrerà a far parte dello staff del fratello Fabio alla guida del Guangzhou Evergrande.



E' arrivata anche la prima foto direttamente dal profilo Instagram di Francesco Cotugno, anche lui membro dello staff di Fabio Cannavaro e con il quale ha conquistato prima la promozione nella massima serie cinese e poi un posto per i preliminari della Champions asiatica alla guida del Tianjin Quanjian.

