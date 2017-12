Cannavaro jr, dopo l'Inter saluta «Ho salutato il mio pubblico»

di Pino Taormina

Giuseppe Iachini gli ha concesso gli applausi del suo pubblico, facendolo entrare al 95′ al posto di Duncan. E' sicuramente l'ultima gara al Mapei Stadium per Paolo Cannavaro.



Arrivato nel mercato invernale del 2013-2014, ha giocato praticamente 4 stagioni intere con il Sassuolo, con un gol in Serie A (segnato nello scorso campionato).



In un incontro ristretto con i compagni, prima del match, il difensore neroverde aveva ricevuto una maglietta celebrativa e aveva salutato così: «Eccoci qua,siamo al giorno che ogni calciatore vorrebbe non arrivasse mai..stavolta tocca a me,oggi ho salutato il pubblico che mi ha accolto alla grande per 4 anni ma il mio saluto va a tutte le società che mi hanno avuto come calciatore ed a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto in questi 19 anni di attività...in questi anni non mi sono fatto mancare nulla,gioie dolori sconfitte vittorie etc etc...non mi sono mai abbattuto quando le cose non andavano per il verso giusto ne mi sono mai esaltato quando le cose andavano alla grande!!!!tutto questo perché sono sempre stato me stesso dal giorno in cui mia madre mi ha accompagnato per la prima volta alla scuola calcio ad oggi che sono quello che sono!!!la mia vittoria più importante?La stima dimostrata in questi ultimi giorni dai mie compagni ed allenatori di questo lunghissimo viaggio e dall’affetto ricevuto da tutti i tifosi!!!In cima alla lista dei ringraziamenti metto la mia famiglia❤️ che mi è’ stata sempre vicino senza darmi mai ne pressioni ne preoccupazioni facendomi svolgere al meglio la mia attività....I CAMPIONI SONO QUELLI CHE VOGLIO O LASCIARE IL LORO SPORT IN CONDIZIONI MIGLIORI RISPETTO A QUANDO HANNO INIZIATO A PRATICARLO...ed io lascio questo sport con molta più passione di quando ho iniziato!!!!domenica ci sarà L ultima battaglia e poi inizierà la mia nuova avventura,con la speranza di avere ancora maggiori soddisfazioni di quelle avute fino ad oggi da calciatore!!!!GRAZIE».

