Cannavaro primo con record: Fabio è il re del campionato cinese

di Pino Taormina

La Lunga Marcia verso il titolo cinese ha ostacoli più bassi della Grande Muraglia per Fabio Cannavaro. Però, una prima soddisfazione se l'è già presa, don Fabio: col suo Guangzhou Evergrande ha eguagliato il primato di vittorie (13 consecutive) della Super League. Peccato per il pareggio di Ferragosto con Chongqing Lifan che ha impedito di batterlo quel record. Non è ancora una Cina ai suoi piedi, ma poco ci manca: è stato eletto allenatore del mese a giugno e a luglio e probabilmente lo sarà anche ad agosto. A sette giornate dalla fine del campionato ha cinque punti di vantaggio sulla seconda. Ma c'è un problema: perché i cinesi hanno pensato bene di spalmare queste sette gare che restano nei prossimi tre mesi e mezzo. Basta pensare che l'ultima giornata è in programma il 1 dicembre. Insomma, decisamente sotto il profilo organizzativo c'è ancora qualcosa da perfezionare da quelle parti.



