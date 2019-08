Careca, messaggio a Icardi: «Libero di andare dove vuole»

Careca tra pochi giorni torna in Italia per una serie di eventi. In una intervista al Mattino ha spiegato che «Icardi è libero di fare quello che vuole, e se non vuole venire a Napoli non venga». Ma il campionissimo brasiliano chiarisce che nel corso dell'intervista non ha mai usato l'espressione «di andare al diavolo» a lui attribuita ma ha solo sottolineato come sia del tutto inutile insistere nella trattativa anche perché il Napoli ha valide alternative.



Nel corso della chiacchierata al Mattino ha ribadito l'amore per Napoli e come questa città sia in grado di esaltare i campioni del calcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA