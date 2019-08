Casa Icardi, Wanda resta a Milano e Mauro chiede all'Inter il numero 7

In attesa di capire come finirà la lunghissima querelle di mercato legata al compagno-assistito Mauro Icardi, Wanda Nara conferma la sua "permanenza" a Milano. L'agente del nerazzurro, infatti, sarà ancora per un anno presente all'interno del programma Tiki Taka sulle reti Mediaset, con il doppio ruolo di opinionista e addetta ai lavori.



A comunicare la notizia, rimbalzata già qualche settimana fa, ci ha pensato proprio la Nara, sotto i riflettori negli ultimi giorni. «Domenica si ricomincia» il suo messaggio dall'account Twitter ufficiale, con tanto di foto dagli studi del programma.



L'attaccante argentino, ai margini del gruppo di Antonio Conte da un po', avrebbe chiesto nel frattempo al club nerazzurro di tornare ad allenarsi con la squadra in queste due settimane che mancano alla fine del mercato, con Napoli, Juve e Roma sempre alla finestra. Inoltre, Icardi avrebbe richiesto alla società di vestire per il prossimo anno la maglia numero 7 - la 9 che vestiva è di Lukaku ora -, secondo quanto riportato da Sportmediaset, ennesimo segnale della sua voglia di permanenza all'Inter.Nel pomeriggio, la coppia si è nuovamente mostrata sui social, al centro delle attenzioni la nuova casa di Mauro e Wanda con il panorama di Milano. L’argentino si è fatto ritrarre su Instagram intento a scrutare l’orizzonte meneghino: «La mia nuova casa sta arrivando», con tanto di hashtag dedicato alla città che non vuole lasciare. Lo stesso vale per la Nara che si è mostrata entusiasta del nuovo appartamento ancora in costruzione.

