Cavani allontana le voci di mercato: «Ho rinnovato, al Psg sto bene»

«Ho un buon rapporto con Parigi, con le persone e con il club. Il contratto l'ho rinnovato con il desiderio di rimanere, sono qui da cinque anni, è normale che uno voglia il meglio». Così Edinson Cavani, attaccante del Paris Saint Germain, ha parlato del suo futuro. «Mi hanno venduto ovunque, è sempre successo, se n'è sempre parlato», ha detto il centravanti, arrivato a Montevideo per unirsi al ritiro dell'Uruguay in vista del Mondiale di Russia 2018. «In una Coppa del Mondo, ci sono le migliori squadre, i migliori giocatori, ogni errore ti costa caro, pensiamo a noi stessi -ha svelato Cavani, che la prossima settimana risponderà alla convocazione del Ct Oscar Tabàrez-. Sappiamo di avere una grande squadra e possiamo migliorare molto». Sui possibili favoriti per la vittoria in Russia, Cavani ha individuato due pretendenti al titolo: «Non si sa mai, ma ci sono selezioni che sono una potenza come la Germania e il Brasile -ha ammesso l'ex Napoli-. Sono sempre lì, tra quattro o otto, ma quando verrà il momento li affronteremo con lo solito spirito, che è la cosa importante».

