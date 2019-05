Cavani, altro che ritorno in Italia: il Matador verso l'Atletico Madrid

Una figlia appena nata e la sensazione di poter ricominciare un nuovo ciclo. Edinson Cavani è atteso al bivio e, anche se non ha mai negato la sua volontà di proseguire al Paris Saint Germain anche il prossimo anno, la sua avventura in Francia potrebbe essersi conclusa. Sul calciatore ci sarebbe infatti il "nuovo" Atletico Madrid di Simeone che deve provare a rimpiazzare l'ormai partente Griezmann.



Secondo quanto riportato in Spagna da Cadena Ser, l'ex Napoli, che i tifosi azzurri a lungo hanno sognato di rivedere in città negli ultimi mesi, avrebbe anche già detto si alla squadra biancorossa per il prossimo anno, un accordo pronto a decollare. Se l'Atletico riuscisse a vendere anche Diego Costa nel breve, allora ci sarebbero i fondi necessari per concludere l'acquisto del Matador su cui già da un anno Simeone e il suo staff si muovono con interesse.

