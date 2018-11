La lunga notte di Cavani a Napoli: una suite per riabbracciare i figli

Una due giorni di grandi emozioni per Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano, che ha recuperato in extremis dall’infortunio alla coscia e si è unito ai compagni in partenza, ritrova Napoli ed i napoletani in una notte incredibile da Champions. E, soprattutto, ritrova i figli nati e cresciuti in città proprio negli anni in cui vestiva la maglia azzurra. Lucas e Bautista saranno al San Paolo domani, da grandi tifosi del Napoli non potevano perdersi un’occasione d’oro per rivedere papà Edinson e la squadra del cuore seguita nelle ultime stagioni: dopo le chiacchiere di mercato della scorsa estate, Edi torna sìn a Fuorigrotta ma con addosso ancora la maglia dei parigini.



Ma già questa sera il Matador potrà riabbracciare i due piccoli Cavani: a Palazzo Caracciolo, l’albergo nel centro città che ospiterà il Paris Saint Germain per questa due giorni napoletana, è stata infatti preparata una camera esclusiva per l’attaccante, una suite in cui potrà passare le ore serali insieme con i due bimbi che vivono ancora in città con mamma Soledad. Il modo giusto per prepararsi ad una partita importantissima: quella di domani sera, per il Psg, sembra già una gara da dentro o fuori, un’occasione da non perdere per non smarrire il biglietto del treno che porta agli ottavi, un treno da cui il Napoli non vuole scendere.

