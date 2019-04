City, Guardiola si nasconde: ​«Ci sono otto favorite»

«Tutte e otto le squadre arrivate ai quarti sono in lizza per vincere la Champions». Pep Guardiola veste i panni della modestia per presentare l'andata dei quarti di finale della Champions, domani in casa del Tottenham, vecchia conoscenza della Premier. «Quando li affrontiamo - dice in conferenza stampa - sappiamo che giocano in questo modo aggressivo. Quindi noi dobbiamo cercare di essere più aggressivi di loro, forse giocheranno uno contro uno, premendo forte, ma ci prepareremo a questo». Anche a giocare nel nuovo 'Tottenham Stadium', la nuova casa-gioiello degli Spurs inaugurata proprio pochi giorni fa: «È uno stadio che colpisce gli spettatori ma noi dobbiamo pensare a ciò che fare sul campo, non credo che questo influirà su di noi. Prima delle partite - aggiunge - non so mai quanto siano fresche le nostre gambe e la nostra testa, perchè è la mente che controlla le gambe». Guardiola spiega poi di aver scelto il ritiro lungo (ha giocato l'altro ieri a Wembley la semifinale di FA Cup) per rimanere concentrati: «Questa squadra ha dimostrato di essere incredibilmente concentrata pur giocando ogni tre giorni, ecco perché siamo qui, siamo rimasti a Londra per evitare gli aeroporti, le sveglie mattutine e l'aereo, oltre all'autobus. Così facendo, abbiamo pranzato insieme e avuto più tempo per parlare». Ultima battuta sullo 'spauracchiò Harry Kane: «Il Tottenham non è solo lui, la squadra è forte. Forte fisicamente in tutti i reparti, una squadra incredibile, l'ho detto mille volte e lo ripeto», ha concluso Guardiola che rassicura sulle condizioni del 'Kun': «Aguero si sente meglio, si è allenato con la squadra per la prima volta e si sente meglio. Anche Walker si sente bene e Mendy si è ripreso, penso che siano tutti disponibili per domani».

