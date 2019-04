Rivoluzione Champions League, dal 2024 sarà quasi una Superlega

Superlega no, ma quasi. Nel 2024 assisteremo a una vera rivoluzione della Champions League. Lo aveva annunciato il presidente della Juventus Andrea Agnelli in qualità di numero 1 dell'Eca (l’Associazione dei Club Europei). Oggi sull'Equipe in edicola ci sono le indiscrezioni su come cambierà la massima competizione continentale per club.

Fra cinque anni, scrive il quotidiano francese: saranno 4 i gruppi costituiti da 8 club ciascuno per un totale di 224 incontri. Al termine della prima fase, le prime 4 di ogni gruppo (oltre ad accedere agli ottavi di finale) otterrebbero anche la qualificazione automatica all’edizione successiva.



La Champions cambierà anche in materia di qualificazioni e "retrocessioni": stop al ripescaggio nell’Europa League in corso, quantomeno per chi si posiziona dal 5° all’8° posto nel girone: la 5^ classificata dovrebbe staccare il pass per la fase a gironi della Champions futura; ammissione garantita pure per le vincenti degli spareggi tra la 6^ e la 7^ classificata di ogni girone. Per chi uscirà sconfitto dagli spareggi, invece, sarebbe ufficiale l’ammissione all’Europa League della stagione seguente, mentre l’8^ e ultima piazzata di ogni gruppo ripartirebbe dai preliminari estivi dell’Europa League.



In questo modo 24 squadre su 32, pur senza classificarsi in zona Europa nei rispettivi campionati, avranno comunque modo di accedere all’edizione seguente della Champions League. I restanti 8 posti liberi, invece, andrebbero alle semifinaliste di Europa League nonché a quattro squadre campioni nazionali in patria non ancora qualificate. Una nuova veste per la massima competizione europea, rivoluzione che se confermata cambierà completamente i destini dei club partecipanti.

