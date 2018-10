Champions, Insigne in nomination per il gol più bello della settimana

Quella parabola che ha superato Areola e fatto esultare tutta Napoli non ha lasciato indifferenti nemmeno gli uomini Uefa e così Lorenzo Insigne finisce dritto in nominations per il gol più bello della settimana Champions. La rete che ha aperto Paris Saint Germain-Napoli è una delle quattro scelte per la votazione dell'ultimo turno europeo.



Il napoletano è stato inserito nel quartetto d'oro insieme con Bernardo Silva del Manchester City, Marcelo del Real Madrid e proprio Angel Di Maria, l'argentino che ha negato al Napoli la vittoria al Parco dei Principi in pieno recupero. I tifosi potranno votare in queste ore direttamente sul sito ufficiale Uefa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA