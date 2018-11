Una gaffe che presto è diventata virale sul web quella di Antonio Di Gennaro, ex calciatore ed oggi commentatore per Rai Sport, che si trovava a Wembley per il match tra il Tottenham e l'Inter di Champions League. Durante il collegamento post intervallo, Di Gennaro si è fatto sorprendere dalle telecamere, convinto di essere fuori onda, mentre etichettava i nerazzurri come «Squadraccia».



Il commento non ha di certo fatto piacere ai tifosi interisti, subito riversatisi in rete per criticare il comportamento del commentatore, ma la cosa è diventata virale anche tra le altre tifoserie, quantomeno divertite dall'accaduto.





