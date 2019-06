Dopo sei finali perse, la maledizione si spezza. E Jurgen Klopp non sta più nella pelle. «È stata una notte incredibile, abbiamo giocato lottando. Sognavamo questa Coppa, non è stata la partita più bella ma dovevamo vincere e i ragazzi lo hanno fatto, ha detto a caldo il tecnico tedesco dopo il 2-0 rifilato dal suo Liverpool al Tottenham, nella finale di Madrid. «È stata una stagione fantastica, intensa - dice ancora Klopp -. Volevo che succedesse per loro (i giocatori n.d.r.) che hanno aspettato tanto. Questa gioia la dedico alla mia famiglia che è seduta lì in alto, in tutte le finali che ho giocato e perso hanno sofferto e ora la vittoria è per loro, e per tutti coloro che sono stati miei allenatori. Sono anche orgoglioso per questo club».



