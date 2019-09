Eurorivali: Salisburgo e Liverpool ok, il Genk cade 2-1 a Charleroi

Il Liverpool continua il suo percorso da imbattuto. I Reds di Jurgen Klopp hanno battuto anche il Newcastle per 3-1, grandi protagonisti Mané e Salah. Gli inglesi, che lunedì arriveranno al Napoli per l’esordio Champions, salgono così a cinque vittorie in altrettante partite, primi a punteggio pieno in Premier League.



Stesso ruolino di marcia per il Salisburgo, capace di vincere le prime 7 gare del campionato austriaco. Oggi la squadra di Marsch ha regolato con un ampio 7-2 il TSV Hartberg, portandosi a +5 dalla seconda in classifica. Ora gli austriaci ospiteranno il Genk, che nel frattempo è stato sconfitto per 2-1 sul campo dello Charleroi ed è quinto in classifica nel campionato belga.

