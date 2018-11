Champions, Neymar va all'attacco: «Kuipers ci ha mancato di rispetto»

Neymar si scaglia contro Kuipers, l'arbitro della sfida di ieri sera fra Napoli e Paris Saint-Germain, finita 1-1. Il fantasista brasiliano, parlando a Globoesporte, ha auspicato una sanzione disciplinare per il 'fischiettò olandese, lamentandosi per «una mancanza di rispetto». «Ci può stare che un arbitro sbagli - ha tuonato Neymar - ma non mi è piaciuto come ci ha trattati: spero che i suoi superiori ne prendano atto. Ci viene chiesto rispetto nei confronti degli arbitri, dovrebbe essere lo stesso per loro nei nostri confronti». Già in occasione di Brasile-Costarica, ai Mondiali in Russia, Neymar aveva polemizzato con Kuipers che prima aveva concesso un rigore per un intervento su di lui, successivamente ha annullato la decisione con l'ausilio della Var.



