Champions, per i bookmakers è già finale Barcellona-Ajax

L'Ajax è in forma strepitosa, il Tottenham invece arranca. E alla luce dello 0-1 con cui si è chiusa la gara di Londra, nel ritorno della semifinale di Champions League gli olandesi sono con un piede già in finale nelle valutazioni dei bookmakers. Nelle quote sulla qualificazione al prossimo turno viaggiano a 1,30, contro il 3,40 degli inglesi. La differenza è marcata anche nelle scommesse sulla gara di mercoledì alla Johann Crujiff Arena: l'Ajax, tra coppe e campionato, ha vinto sei partite di fila ed è logicamente favorito a 2,15, si punta invece a 3,30 sugli Spurs, che nelle ultime sei gare giocate hanno rimediato ben cinque ko. La quota più alta è sul pareggio, a 3,70. Nella striscia vincente l'Ajax ha tenuto una media di tre gol a partita, statistica che spinge in basso la proposta sull'Over, fino a 1,65. A proposito di gol, c'è da segnalare il rientro dalla squalifica di Son Heung, decisivo con le sue quattro reti nel cammino europeo degli Spurs: il suo quinto sigillo è dato a 2,75.



Il Barça vede il trionfo - Giudizio ancora più sbilanciato sulla semifinale di domani ad Anfield Road, dove il Liverpool deve ribaltare il ko per 3-0 rimediato una settimana fa al Camp Nou contro il Barcellona. Un'impresa agli occhi di chiunque, compresi gli analisti SNAI che danno a 11 la qualificazione dei Reds, contro il bassissimo 1,03 sui catalani avanti. Più bilanciate, però, le quote sulla gara secca: la squadra di Klopp è favorita a 2,40, a 3,70 il pareggio, mentre vale 2,80 il successo del Barça, che può affrontare il match con relativa tranquillità. Del resto la squadra di Valverde, al momento, è una spanna sopra tutte le altre nelle quote su chi vincerà la Champions, a 1,45. Segue l'Ajax a 4,00, mentre Tottenham e Liverpool sono rispettivamente a 11 e 20.

