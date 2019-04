Tottenham, la sfida di Pochettino: «Col City non sarà come in Premier»

«La Champions League è completamente diversa dalla Premier». È con questo spirito che il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, affronterà domani il Manchester City nell'andata dei quarti di Champions League. «Sarà una partita molto dura, il City è una delle migliori squadre in Europa - avverte in conferenza stampa alla vigilia il tecnico argentino, già sconfitto in campionato tra le mura amiche lo scorso ottobre - vogliamo iniziare il match in modo molto aggressivo, abbiamo avuto il tempo di prepararci, parlando delle diverse situazioni che possono accadere. Vogliamo essere duri, aggressivi e giocare a ritmo elevato per mettere in crisi i nostri avversari. Al resto penserà l'atmosfera del Tottenham Stadium». «Quella di domani - ha aggiunto Pochettino - penso che sia per me una delle partite più importanti da allenatore. Io e Pep (Guardiola, ndr) ci siamo già incontrati in Spagna, abbiamo giocato molte partite da avversari ed è stato sempre difficile giocare contro il Barcellona. Comunque domani giochiamo un quarto di finale e non una amichevole: le grandi squadre e i giocatori amano giocare questi match». Per la cronaca, Tottenham e Manchester City si ritroveranno avversarie ben tre volte tra il 9 e il 20 aprile, considerando anche il match di campionato all'Etihad.

