Champions, Tuchel non si fida: «Dura contro il Napoli di Ancelotti»

di Delia Paciello

Se a Napoli qualcuno pensa che il sorteggio Champions sia stato sfortunato per gli azzurri, forse non ha ancora sentito cosa si dice dalle parti della torre Eiffel. Preoccupatissimo infatti l’allenatore del Psg, Thomas Tuchel, che ha commentato gli accoppiamenti soffermandosi molto sul Napoli: «Il gruppo Champions è molto difficile. È sempre complicato affrontare una squadra italiana, il Napoli nel nostro caso, perché sono tatticamente preparate», ha dichiarato nella conferenza stampa pre-Nimes.



Nel girone anche Liverpool e Stella Rossa, ma particolare attenzione per gli azzurri: «Il Napoli è allenato da Ancelotti, che è sempre stato una grande fonte d'ispirazione per me. È un grande allenatore e cercherà sicuramente di metterci in difficoltà. Sarà dura ma combatteremo», ha continuato il tecnico dei parigini.



Una dichiarazione di stima che ricorda un po’ le parole di Guardiola lo scorso anno nei confronti di Sarri, prima però di battere il Napoli sia all’andata sia al ritorno. Ma questa volta Re Carlo è pronto a mettere in campo tutta la sua esperienza per battere gli avversari. E dal suo canto non sembra preoccupato più del dovuto. Difatti lo aveva preannunciato: «Sarà dura anche per loro», le sue prime parole subito dopo i sorteggi. E forse già aveva immaginato le reazioni degli avversari. Alla fine sarà il campo a parlare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA