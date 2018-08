Colpo esterno del Psv, pari per Benfica e Stella Rossa

Vittoria in trasferta per il Psv Eindhoven, che supera 3-2 il Bate Borisov, pareggi per Benfica (1-1 con il Paok Salonicco) e Stella Rossa Belgrado (0-0 con il Salisburgo): sono i risultati delle partite di andata degli spareggi per accedere alla fase a gironi della Champions League giocati stasera. Domani sono in programma altre tre partite: Ajax-Dinamo Kiev, Vidi-Aek Atene e Young Boys-Dinamo Zagabria. Le gare di ritorno tra una settimana mentre il sorteggio per la fase a gironi è in programma il 30 agosto prossimo a Montecarlo.

