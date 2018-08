Norwich, spogliatoi dipinti di rosa per «calmare» gli avversari

di Gianluca Cordella

Per vincere, si sa, c'è chi è pronto a inventarsi qualsiasi cosa. Comprare i giocatori più forti è la mossa più facile ma non sempre possibile. E allora che si fa? C'è chi ricorre ai motivatori, chi sceglie i ritiri per stare lontano dalle distrazioni e chi adotta diete particolari o allenamenti extra. Oltre questo confine c'è l'immaginazione. Che non difetta ai dirigenti del Norwich City, squadra della Championship inglese, che per vincere si sono addentrati addirittura nei meandri della psicologia. E, secondo la teoria che vuole il colore rosa in grado di calmare le persone e, addirittura, di abbassarne il livello di testosterone, hanno fatto dipingere di “deep pink” gli spogliatoi riservati ai propri avversari. L'inusuale colorazione degli spogliatoi era stata smascherata già l'11 agosto scorso dai giocatori del West Bromwich Albion, primi sfidanti a fare visita al Norwich. Ma è stato solo dopo che alcuni siti di tifosi hanno smascherato la differente colorazione dello spogliatoio dei padroni di casa che è stato svelato il trucchetto psicologico.





Che poi, per dirla tutta, il WBA quella partita l'ha anche vinta per 4-3, alla faccia del minor testosterone. E allora? Allora potrebbe essere stato il più classico degli autogol. Secondo, professore di psicologia dello sport all'Università del Suffolk, il rosa – che effettivamente ha questo potere calmante – potrebbe funzionare al contrario: la squadra avversaria entra negli spogliatoi particolarmente tesa in vista del match, grazie al rosa si rilassa e, con una condizione psicologica a quel punto migliore, vince la partita. E ora chi glielo dice ai dirigenti del Norwich?

