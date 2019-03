Chelsea, altro ko per Sarri: i Blues battuti dall’Everton 2-0

Un palo in avvio che avrebbe potuto cambiare l’esito finale, poi nulla più. Maurizio Sarri perde nuovamente il sorriso, i cinque gol rifilati alla Dinamo Kiev in Europa League sono già un lontano ricordo e perde l’ennesimo treno per riagganciare la zona Champions League. I Blues sono stati sconfitti a sorpresa a Liverpool quest’oggi da un grande Everton, capace nella ripresa di aggiudicarsi i tre punti.



Richarlison ha inaugurato il secondo tempo con un colpo di testa vincente, poi Sigurdsson ha archiviato la pratica nella ripresa. Sostituito all’ora di gioco uno spento Higuain, ancora incapace di lasciare il segno con la nuova maglia. Il Chelsea resta a quota 5 punti, sesto in classifica e fuori dalla zona Champions.

