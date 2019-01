Chelsea-Higuain, tutto rinviato: appuntamento dopo la Supercoppa

di Eleonora Trotta

Archiviata la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, Higuain è atteso dalla seconda sfida sul campo: mercoledì 16 gennaio, a Gedda, incontrerà la rivale Juventus. La squadra che lo ha scaricato e poi gli ha causato, lo scorso 11 novembre, una crisi di nervi, culminata con la reazione rabbiosa per l'espulsione. C'è sete di vendetta quindi, anche se i pensieri del Pipita sono rivolti soprattutto al futuro e al suo maestro Maurizio Sarri. Il Chelsea appare disposto ad accontentare il tecnico dei Blues, senza però svenarsi o alterare gli equilibri di un club che non fa contratti troppo lunghi agli over 30. Ma la formula approvata da Marina Granovskaia, quella del prestito, non trova il gradimento della Juventus: i bianconeri vogliono la garanzia del riscatto. I contatti tra i Blues, Milan e Juventus riprenderanno in ogni caso dopo la Supercoppa. Intanto la sfida di Gedda sarà l'occasione per un confronto approfondito tra Leonardo e il ds Paratici sulla strategia da seguire. Il desiderio di Higuain di raggiungere Sarri è noto da tempo, come confermano i contatti tra il fratello Nicolas e i londinesi, ma per realizzarsi devono verificarsi appunto due condizioni: intesa Juve-Chelsea sulla formula e reperimento di un sostituto adeguato. Dettaglio non trascurabile, filtra da ambienti rossoneri.



Chisura sulla Fiorentina: il club toscano è in pressing su Obiang, centrocampista in forza al West Ham.

