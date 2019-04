Chelsea, Higuain ancora in panca e Sarri urla: «Deve migliorare»

L'ultima panchina in campionato ha fatto riflettere tanti tifosi a Londra, con Giroud capace di sbloccare il match e il Chelsea abile a vincere 3-0 senza alcun problema. Gonzalo Higuain era ancora seduto, non scelto da Sarri per tutto il match. «Penso che debba migliorare sia fisicamente che mentalmente», ha detto l'ex allenatore del Napoli nell'ultima conferenza a Londra, parole che non sanno di bocciatura ma almeno di ammonimento. «Vorrei tenerlo anche il prossimo anno, ma dipende dalla società e dalla Juventus, la situazione al momento non è chiara».



Dopo il bastone, anche la carota. «Penso anche che sarà molto utile per noi nell'ultima parte della stagione. Sapete benissimo che all'inizio non è facile per nessuno adattarsi alla Premier League, Higuain però ha tutto il tempo per crescere», ha detto il toscano che ha voluto fortemente l'argentino in Blues a gennaio. I numeri, però, per ora non premiano la scelta: tre gol in nove gare di campionato con qualche mugugno da parte della tifoseria.

